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Общество ,  
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Суд арестовал главу масложировой компании «Благо» Фосмана

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Фосмана отправили в столичное СИЗО, суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

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арест СИЗО суд мошенничество
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