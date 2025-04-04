Суд арестовал главу масложировой компании «Благо» Фосмана
Тверской суд Москвы арестовал генерального директора масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
Фосмана отправили в столичное СИЗО, суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
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