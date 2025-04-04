Силовики задержали владельца одного из крупнейших производителей масла

Силовики задержали собственника одной из крупнейших масложировых компаний «Благо» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве, сообщили источники РБК

Дмитрий Фосман (Фото: Правительство Воронежской области)

Сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Фосмана, генерального директора петербургской компании «Благо Инвест», сообщили РБК два источника, знакомых с материалами дела. Следствие ходатайствовало о его аресте по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.4), сообщили источники РБК.

В пресс-службе ГК «Благо» сообщили РБК, что 4 апреля узнали о задержании Дмитрия Фосмана. «На данный момент мы не располагаем детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении», — сообщили в компании. «Благо Инвест» входит в группу компаний «Благо», основанную его старшим братом Аркадием Фосманом.

ГК «Благо» — один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России. Аркадий Фосман умер в октябре 2024 года в возрасте 55 лет, его отец Валерий Фосман скончался через несколько дней после сына. В телеграм-канале группы «Благо» в марте сообщалось, что Дмитрий Фосман является ее владельцем.

«Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через «Управляющую компанию «Благо». Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики», — заявили РБК в пресс-службе компании.

В управлении «Благо» находится семь заводов, а на производственных площадках реализуется 430 тыс. т продукции в год, сообщал «Коммерсантъ». По итогам 2023 года выручка ГК «Благо» составила 53,3 млрд руб., чистая прибыль — 427,4 млн руб. Компании принадлежат такие бренды подсолнечного масла, как «Благо», «Дары Кубани», Almador.

Дмитрий Фосман родился в 1983 году, в группе компаний «Благо» он работает с 2005 года, а «Благо Инвест» возглавил в 2022 году.

По данным системы Rusprofile, выручка «Благо Инвест» в 2023 году составила 321 млн руб., а чистая прибыль — 130 млн руб.

РБК направил запрос в центральный офис ГК «Благо».