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Политика ,  
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Лукашенко рекомендовал чиновникам содержать любовниц за свой счет

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта заявил, что средства, выделяемые на развитие спорта в стране, необходимо тратить эффективно. Он призвал чиновников тратить деньги на любовниц не за счет государства, а за свои деньги.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то... вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко рекомендовал чиновникам содержать любовниц за свой счет
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Лукашенко добавил, что у него нет проблем в том, чтобы отследить, куда на самом деле идут государственные деньги.

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Политика
Александр Лукашенко

В декабре 2024 года Лукашенко поручил новому министру культуры республики Руслану Чернецкому навести порядок в сфере культуры или умереть.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал белорусский президент.

По его словам, в Белоруссии кинематограф «скатился»: «Мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу».

При этом он отдельно отметил, что уход предыдущего министра Анатолия Маркевича не связан с тем, что тот не справился со своей работой. Экс-министра Лукашенко назвал «человеком с другой сферы», добавив, что тому было «очень тяжело».

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