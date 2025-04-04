Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины о складах Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в ЛНР местного жителя, подозреваемого в сборе сведений о складах Росгвардии для спецслужб Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Задержанный — житель Белокуракинского района. ФСБ установила, что мужчина передавал иностранной разведке информацию для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В мае 2024 года силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор данных о российской армии и передачу их Украине. Против нее возбудили дело по ст. 276 Уголовного кодекса — шпионаж.
Следователи установили, что женщина передавала сведения своей сестре в Киеве, а та — украинским военным.
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