Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины о складах Росгвардии

Фото: РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в ЛНР местного жителя, подозреваемого в сборе сведений о складах Росгвардии для спецслужб Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Задержанный — житель Белокуракинского района. ФСБ установила, что мужчина передавал иностранной разведке информацию для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В мае 2024 года силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор данных о российской армии и передачу их Украине. Против нее возбудили дело по ст. 276 Уголовного кодекса — шпионаж.

Следователи установили, что женщина передавала сведения своей сестре в Киеве, а та — украинским военным.