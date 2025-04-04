Магистраль Москва — Петербург оснастят быстрым интернетом по всему пути
На всем протяжении первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет доступен высокоскоростной интернет. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России в телеграм-канале.
«На всем пути между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что сейчас специалисты продолжают разрабатывать проектную документацию ВСМ. В настоящее время завершаются работы под участком Высоково — Крюково (Алабушево).
Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Путь пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом 10–15 минут в часы пик, а в остальное время — каждые 40 минут.
Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург назначено на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов