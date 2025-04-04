Магистраль Москва — Петербург оснастят быстрым интернетом по всему пути

Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

На всем протяжении первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет доступен высокоскоростной интернет. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России в телеграм-канале.

«На всем пути между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сейчас специалисты продолжают разрабатывать проектную документацию ВСМ. В настоящее время завершаются работы под участком Высоково — Крюково (Алабушево).

Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Путь пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом 10–15 минут в часы пик, а в остальное время — каждые 40 минут.

Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург назначено на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.