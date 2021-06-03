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ПМЭФ-2021 ,  
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Власти назвали срок запуска трассы беспилотников от Москвы до Петербурга

В 2024 году на трассе между Москвой и Петербургом могут начать курсировать беспилотные грузовики, к проекту уже проявил интерес крупный бизнес. Оснащение дорог необходимой инфраструктурой будет стоить до 6 млн руб. на километр
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

К 2024 году транспортный коридор между Москвой и Санкт-Петербургом будет подготовлен к движению беспилотных грузовиков, о старте пилотного проекта объявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра транспорта Кирилл Богданов. Участники проекта ожидают, что это увеличит скорость перевозки грузов и позволит снизить ее стоимость.

В числе участников проекта Минтранс называет ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), предприятия КАМАЗ, «Национальные Телематические Системы» (НТС), «СберАвтоТех», «Деловые линии», Globaltruck и «Первую экспедиционную компанию» (ПЭК), а также ретейлера X5 Group.

Сами беспилотники заезжать в города, по крайней мере на первом этапе, не будут. Для них на подъездах в Москве и Санкт-Петербургу организуют специальные хабы. В районе Твери должны построить северный обход, чтобы исключить выезд беспилотных грузовиков на реконструированный участок трассы M-10.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Выступавший на сессии по развитию цифрового транспорта замминистра Богданов оценил дополнительные затраты на оснащение дорог для того, чтобы их мог использовать беспилотный транспорт, в 4 — 6 млн руб. на 1 км. Стоимость строительства километра федеральной трассы составляет около 1 млрд руб., то есть речь идет об увеличении этого показателя менее, чем на 0,5%.

По расчетам Минтранса, использование беспилотников на трассе Москва — Петербург позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

По словам Богданова, вслед за трассой между Москвой и Санкт-Петербургом в России должны появиться и другие транспортные коридоры для беспилотников. В частности. В их сеть планируется включить трассу М-12 между Москвой и Екатеринбургом. Всего до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог.

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О планах по запуску беспилотников между Москвой и Петербургом было известно и раньше, однако участники проекта называли иные сроки. В 2019 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин анонсировал запуск беспилотного движения между двумя столицами в 2022 году.

Авторы
Анна Левинская, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
беспилотники ПМЭФ Минтранс
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