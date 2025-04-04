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Общество ,  
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В поселке в Тверской области загорелись 10 строений, в том числе три дома

Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Крупный пожар произошел в поселке Ранцево Тверской области. В результате загорелись 10 строений, в том числе три жилых дома, сообщает пресс-служба МЧС.

«В поселке Ранцево горят 10 строений, в том числе 3 жилых дома», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Как пояснили в министерстве, быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

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Ранцево — поселок сельского типа в Кувшиновском районе Тверской области, входит в состав Сокольнического сельского поселения. Располагается в 24 км к юго-западу от районного центра Кувшиново.

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Тверская область жилые дома МЧС
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