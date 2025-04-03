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Общество ,  
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СК возбудил дело после гибели четырех человек на пожаре в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Уголовное дело возбудили сотрудники ГСУ СК России по Московской области после пожара в поселке Власиха, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следователем <...> по факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело. <...> Предварительной причиной произошедшего явилась неисправность электроприборов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело возбудили по ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время расследование продолжается.

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Пожар произошел утром 3 апреля в одной из квартир поселка Власиха. В результате возгорания погибли четверо человек. Личности погибших устанавливаются, заявили в ГСУ СК России по Московской области.

ТАСС по ссылкой на оперативные службы сообщил, что пожар произошел в жилом доме на Солнечной улице. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Эвакуировали 20 человек.

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