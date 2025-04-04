МВД предупредило о мошенничестве с предложением купить Ozempic

Фото: УБК МВД России

МВД предупреждает о появлении фишинговых сайтов с предложением приобрести Ozempic и Mounjaro — препараты для лечения диабета второго типа и при этом пользующиеся популярностью среди желающих похудеть.

«Ссылки на мошеннические ресурсы можно найти даже на первой странице поисковых систем», — сообщает в телеграм-канале пресс-служба УБК МВД России.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники «тактично» не спрашивают рецепт и переводят общение в мессенджеры, где просят сначала оплатить препараты и их доставку. Получив деньги, мошенники прекращают диалог.

«Обезопасить себя от таких схем достаточно просто. Не стоит искать «волшебную кнопку» и покупать лекарственные средства без назначения врача», — добавили в полиции.

По данным МВД, официальные поставки препарата Ozempic (семаглутид) в Россию прекращены с 2023 года, а Mounjaro (тирзепатид) не получил регистрационного удостоверения и запрещен на территории страны.

Оригинальный Ozempic от датской Novo Nordisk появился на российском рынке в 2019 году. С тех пор на этот препарат и его аналоги неизменно растет спрос среди россиян.

На этом фоне в стране стали появляться разработки отечественных фармкомпаний для лечения диабета второго типа и снижения веса. Это дженерики под брендом «Семавик» от «Герофарм» и «Квинсент» от «Промомеда». Прошлой осенью РБК сообщал о дефиците «Семавика» в аптеках.