Daily Mail: Более 80 британцев умерли после приема «Оземпика» и его аналогов

Десятки британцев скончались после приема «Оземпика» и его аналогов

Более 80 британцев скончались в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета, которые также используют для похудения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Речь идет, в том числе, о препаратах «Оземпик», производимого датской компанией Novo Nordisk, и «Мунджаро», которое производит американская фармацевтическая компания Eli Lilly, пишет издание.

На конец января агентство сообщило о 22 смертельных случаях, связанных с применением подобных препаратов с целью похудеть. Еще 60 смертей были зафиксированы в связи с принятием таких лекарственных средств для лечения диабета второго типа.

«Около 400 человек нуждались в стационарном лечении с момента появления этих средств в продаже», — сказано в публикации.

«Оземпик» (Ozempic) — это лекарство для терапии диабета дозировкой 0,25 мг, 0,5 мг и 1 мг. Его активное вещество называется семаглутид. Он стал доступен для диабетиков в США с декабря 2017 года. Именно тогда FDA одобрил инъекции под торговой маркой «Оземпик» от датской фармкомпании Novo Nordisk.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное учеными Гарвардского университета, сообщило, что препараты на основе семаглутида значительно увеличивают риск развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии. Это заболевание возникает из-за закупорки артерий, питающих зрительный нерв, что может привести к слепоте из-за нехватки кислорода.