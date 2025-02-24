 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Десятки британцев скончались после приема «Оземпика» и его аналогов

Daily Mail: Более 80 британцев умерли после приема «Оземпика» и его аналогов

Более 80 британцев скончались в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета, которые также используют для похудения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Речь идет, в том числе, о препаратах «Оземпик», производимого датской компанией Novo Nordisk, и «Мунджаро», которое производит американская фармацевтическая компания Eli Lilly, пишет издание.

На конец января агентство сообщило о 22 смертельных случаях, связанных с применением подобных препаратов с целью похудеть. Еще 60 смертей были зафиксированы в связи с принятием таких лекарственных средств для лечения диабета второго типа.

«Около 400 человек нуждались в стационарном лечении с момента появления этих средств в продаже», — сказано в публикации.

В аптеках сократились запасы самого популярного аналога «Оземпика»
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«Оземпик» (Ozempic) — это лекарство для терапии диабета дозировкой 0,25 мг, 0,5 мг и 1 мг. Его активное вещество называется семаглутид. Он стал доступен для диабетиков в США с декабря 2017 года. Именно тогда FDA одобрил инъекции под торговой маркой «Оземпик» от датской фармкомпании Novo Nordisk.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное учеными Гарвардского университета, сообщило, что препараты на основе семаглутида значительно увеличивают риск развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии. Это заболевание возникает из-за закупорки артерий, питающих зрительный нерв, что может привести к слепоте из-за нехватки кислорода.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Великобритания диабет похудение Ozempic
Материалы по теме
Кабмин разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог лекарства «Оземпик»
Общество
В аптеках сократились запасы самого популярного аналога «Оземпика»
Бизнес
WSJ сообщила о положительном влиянии «Оземпика» на сексуальную жизнь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятииПолитика, 07:58
Десятки британцев скончались после приема «Оземпика» и его аналоговОбщество, 07:50
Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного рынка на фоне раллиИнвестиции, 07:30
Над российскими регионами сбили 22 беспилотникаПолитика, 07:30
В Совбезе назвали цель визита Шойгу в Индонезию и МалайзиюПолитика, 07:18
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять летЭкономика, 07:00
Премьер Швеции сообщил о планах передать Украине системы ПВО на $113 млнПолитика, 06:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Бали прошел финальный этап учений с участием российских кораблейПолитика, 06:32
Times узнала о нарушении ВСУ условий контрактов с военнымиПолитика, 06:17
Будущий канцлер Германии заявил о безразличии Трампа к судьбе ЕвропыПолитика, 06:01
«Цензор.net» узнал о назначении командиров создаваемых в ВСУ корпусовПолитика, 05:40
Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против РоссииПолитика, 05:21
В USAID решили уволить 2 тыс. сотрудниковПолитика, 05:01
Юра Борисов не получил награду на последней перед «Оскаром» кинопремииОбщество, 04:45