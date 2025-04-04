АвтоВАЗ опроверг сообщения о сокращении производства

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На АвтоВАЗе опровергли сообщения о сокращении производства, появившиеся 4 апреля в телеграм-каналах.

«У нас сейчас все идет по планам, никаких изменений на сегодня нет», — сообщил РБК представитель компании.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что АвтоВАЗ сокращает производство из-за падения спроса на выпускаемые заводом автомобили. По данным канала, на заводе убрали дополнительные смены для работников и снизили объем производимой продукции, а также готовы снизить сотрудникам премии, при этом о сокращении действующих рабочих речи не шло.



Пресс-служба АвтоВАЗа 2 апреля сообщила, что по итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Наиболее востребованной моделью в марте осталась Lada Granta, было продано 11 767 автомобилей этой модели.

Президент АвтоВАЗа, комментируя статистику продаж, заявил, что негативное влияние на автомобильный рынок оказывают высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, что приводит к «необоснованному демпингу».