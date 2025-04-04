Появилось видео взорванной машины главы района Днепра
Появилось видео с взорванной машиной главы района в городе Днепр на Украине. Его машину подорвали ранее 4 апреля.
На кадрах видно, что взрывом искорежена передняя часть автомобиля, ветровое стекло и часть салона. На месте работают силовики.
Во время взрыва пострадал сам чиновник и его жена, сообщила Национальная полиция Украины. На место выехали работать сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Пострадавшим оказался глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.
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