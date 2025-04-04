Появилось видео взорванной машины главы района Днепра

Video

Появилось видео с взорванной машиной главы района в городе Днепр на Украине. Его машину подорвали ранее 4 апреля.

На кадрах видно, что взрывом искорежена передняя часть автомобиля, ветровое стекло и часть салона. На месте работают силовики.

Во время взрыва пострадал сам чиновник и его жена, сообщила Национальная полиция Украины. На место выехали работать сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Пострадавшим оказался глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.