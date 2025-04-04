Суд разрешил КТК возобновить часть работ, но наложил штраф

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Приморский районный суд Новороссийска оштрафовал АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» (КТК) на 200 тыс. руб. и одновременно отменил административную приостановку эксплуатации выносных причальных устройств (ВПУ) морского терминала КТК. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

Дело об административном правонарушении АО «КТК-Р» поступило в суд по итогам выездной проверки Ространснадзора в конце марта. Согласно административному протоколу, составленному проверявшими, компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ. Надзорное ведомство предписало устранить их до 30 июня 2025 года, говорится в сообщении компании.

Также по требованию Ространснадзора АО «КТК-Р» временно приостановило эксплуатацию двух из трех выносных причалов — ВПУ-1 и ВПУ-2. Они не должны были работать до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

С 26 марта по поручению правительства Ространснадзор проводит внеплановые проверки в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Поводом стал разлив нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе во время шторма в декабре прошлого года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили около 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье в Крыму и Краснодарском крае. До сих пор продолжается ликвидация последствий ЧП.