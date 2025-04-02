Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Чиновница досрочно прекратила полномочия 2 апреля. Исполняющим обязанности главы Кореневского стал Владимир Жилинков.
Нового главу района изберут на конкурсной основе, отметили в пресс-службе.
В ноябре 2024 года жители Курской области потребовали отставки Дегтяревой из-за проблем с эвакуацией после вторжении в регион украинской армии. Губернатор (на тот момент им был Алексей Смирнов) пообещал рассмотреть этот вопрос.
Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов