Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

Марина Дегтярева (Фото: m.degtyareva66 / VK)

Глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Чиновница досрочно прекратила полномочия 2 апреля. Исполняющим обязанности главы Кореневского стал Владимир Жилинков.

Нового главу района изберут на конкурсной основе, отметили в пресс-службе.

В ноябре 2024 года жители Курской области потребовали отставки Дегтяревой из-за проблем с эвакуацией после вторжении в регион украинской армии. Губернатор (на тот момент им был Алексей Смирнов) пообещал рассмотреть этот вопрос.

Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года.