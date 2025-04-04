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Общество ,  
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на комбинате под Саратовом

Фото: СУ СК России по Саратовской области
Фото: СУ СК России по Саратовской области

Два человека, пострадавших в результате утечки аммиака на комбинате АО «Апатит» в Саратовской области, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Саратовской области.

«Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

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Инцидент произошел 3 апреля 2025 года около 22:00. На установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая впоследствии была устранена. Тогда сообщили, что троих человек поместили на лечение, одного отпустили домой. Для расследования инцидента была создана комиссия, сообщил ранее представитель завода.

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Саратовская область комбинат разлив аммиака новости
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