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Общество ,  
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Француза задержали в Шереметьево с коробкой с €50 тыс.

Шереметьевские таможенники изъяли у француза коробку с €56 тыс.

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

В московском аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду более €56 тыс. в картонной коробке. Деньги изъяли у 48-летнего гражданина Франции, прибывшего из Белграда. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Для прохождения таможенного контроля в аэропорту иностранец воспользовался «зеленым» коридором — это процедура для прибывших пассажиров, которым нечего декларировать. Таможенники обратили внимание на коробку с большим количеством купюр номиналом €50 и €20.

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«Пассажир предъявил к осмотру картонную коробку с €56,6 тыс. и 24,6 тыс. руб. Мужчина сообщил, что не знал о правилах ввоза денежных средств», — рассказали в ФТС. Там отметили, что иностранному гражданину вернули под расписку «сумму, разрешенную к перемещению через таможенную границу без декларирования», то есть в эквиваленте не более $10 тыc.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере» (по ч. 1 ст. 200.1 УК). Французу грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных.

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Теги
таможня ФТС Шереметьево контрабанда наличные
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