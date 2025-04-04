В Томске осудили блогера и риелтора за совет о «гробовых» за мужа-бойца

Октябрьский районный суд Томска назначил 80 часов обязательных работ риелтору Марине Орловой, рассказавшей о схеме покупки недвижимости на выплаты в случае гибели мужа — участника военной операции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области в телеграм-канале.

Кроме того, задержана блогер Дарья Черданцева, которая брала у Орловой интервью. Ей назначили 85 часов обязательных работ. В отношении женщин составлены административные протоколы о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП).

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ГУ МВД России по Томской области опубликовало видео, на котором обе женщины принесли извинения участникам военной операции, вдовам и матерям погибших российских бойцов.

«Я очень искренне хочу извиниться за видео, которое было размещено со мной в сети Интернет. Извиниться перед участниками СВО, перед вдовами, перед матерями, перед женами. Получилось правда ужасно, я прошу простить меня», — сказала риелтор.

«Хочу принести большие извинения перед людьми, кто как-то воспринял этот ролик с агрессией. Мы ни в коем случае не хотели провоцировать на что-то людей», — заявила другая задержанная женщина.

По данным полиции, накануне в социальных сетях появилось видео, в котором «женщина, представляющаяся риелтором, в ходе диалога с интервьюером призывает к противоправным действиям». В ролике рассказали, как девушкам в России выйти замуж за участника военной операции на Украине и, дождавшись его гибели, получить от государства 8 млн руб.

В ведомстве призвали граждан «не поддаваться на провокации, цель которых — извлечение прибыли за счет манипуляций с чувствами семей участников СВО».