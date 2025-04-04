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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина рассказал ФСБ, как собирался взорвать военное общежитие. Видео

ФСБ опубликовала кадры показаний готовившего взрыв военного общежития
Сюжет
Военная операция на Украине

Мужчина рассказал ФСБ, как собирался взорвать военное общежитие. Видео
Video

Следственный комитет опубликовал видео, на котором готовивший самоподрыв в одной из воинских частей Минобороны рассказал, как собирался совершить теракт.

Задержанный рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв. Взамен ему обещали эвакуацию детей в западные страны. ФСБ уточнила, что он готовил теракт в общежитии, где живут курсанты военных вузов.

49-летнего мужчину задержали 2 апреля после получения взрывного устройства. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК — приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору и незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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Следователи также устанавливают людей, которые могут быть причастны к подготовке преступления.

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Теги
ФСБ военнослужащие самоподрыв Курсанты Минобороны
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