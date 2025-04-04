Мужчина рассказал ФСБ, как собирался взорвать военное общежитие. Видео

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Следственный комитет опубликовал видео, на котором готовивший самоподрыв в одной из воинских частей Минобороны рассказал, как собирался совершить теракт.



Задержанный рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв. Взамен ему обещали эвакуацию детей в западные страны. ФСБ уточнила, что он готовил теракт в общежитии, где живут курсанты военных вузов.

49-летнего мужчину задержали 2 апреля после получения взрывного устройства. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК — приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору и незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.



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Следователи также устанавливают людей, которые могут быть причастны к подготовке преступления.