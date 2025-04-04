Мужчина рассказал ФСБ, как собирался взорвать военное общежитие. Видео
Следственный комитет опубликовал видео, на котором готовивший самоподрыв в одной из воинских частей Минобороны рассказал, как собирался совершить теракт.
Задержанный рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв. Взамен ему обещали эвакуацию детей в западные страны. ФСБ уточнила, что он готовил теракт в общежитии, где живут курсанты военных вузов.
49-летнего мужчину задержали 2 апреля после получения взрывного устройства. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК — приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору и незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Следователи также устанавливают людей, которые могут быть причастны к подготовке преступления.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов