Сальдо заявил, что срок ремонта Каховской ГЭС «однозначно откладывается»
Решение о восстановлении Каховской ГЭС примут после завершения военных действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Решение однозначно откладывается на послевоенное время», — сказал Сальдо агентству «РИА Новости». Он подчеркнул, что для начала нужно будет провести детальную оценку, в каком состоянии находятся сооружения, и выявить все повреждения, чтобы понять объем предстоящих работ по восстановлению.
«Предварительно, станция разрушена полностью, ее надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение», — отметил херсонский губернатор.
Ранее Сальдо говорил, что станцию восстановят, «как только позволит военная обстановка». Тогда же он заявлял, что вопрос реконструкции плотины не является технически сложным, и оценивал ущерб в 1,5 млрд руб.
Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, обрушилась 6 июня 2023 года. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
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