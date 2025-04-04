Главу крупного сельхозпредприятия Ставропольского края объявили в розыск
Следствие объявило в международный розыск главу одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий (СХП) Ставропольского края «Терский» Алибека Шебзухова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В декабре 2024 года предпринимателя заочно арестовали по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок десять лет.
Как говорится в материалах дела, место нахождения Шебзухова «не установлено», отмечает агентство.
АО СХП «Терский» учредили в Буденновском районе Ставрополья в 2016 году. Предприятие специализируется на выращивании пшеницы, хлопка, овощных культур. Его выручка на конец 2023 года составила около 1 млрд 929 млн руб.
В 2019 году СПХ запустило проект «Хлопок Руси», через год оно собрало первый промышленный урожай хлопка. Однако, как написал «Эксперт Юг», дальнейшего развития не последовало: в 2024 году специалисты АО СХП «Терский» хлопок уже не сеяли вовсе.
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