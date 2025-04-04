В Тамбовской области из-за атаки дрона пропал газ в 15 частных домах

Из-за атаки дронов в Тамбовской области была перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, газ временно отключили в 15 домовладениях, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал Первышов в телеграм-канале.

Кроме того, была незначительно повреждена крыша частного дома.

Всего над регионом в ночь на 4 апреля сбили три беспилотника. Всего над российскими регионами за ночь уничтожили 107 дронов, в том числе три над Московским регионом.