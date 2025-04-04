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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области из-за атаки дрона пропал газ в 15 частных домах

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Военная операция на Украине

Из-за атаки дронов в Тамбовской области была перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, газ временно отключили в 15 домовладениях, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал Первышов в телеграм-канале.

Кроме того, была незначительно повреждена крыша частного дома.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

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