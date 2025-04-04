В Тамбовской области из-за атаки дрона пропал газ в 15 частных домах
Из-за атаки дронов в Тамбовской области была перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, газ временно отключили в 15 домовладениях, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал Первышов в телеграм-канале.
Кроме того, была незначительно повреждена крыша частного дома.
Всего над регионом в ночь на 4 апреля сбили три беспилотника. Всего над российскими регионами за ночь уничтожили 107 дронов, в том числе три над Московским регионом.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов