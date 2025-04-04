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В Афганистане нашли, возможно, старейшего в мире человека

В Афганистане нашли 140-летнего мужчину — вероятно, старейшего в мире

В афганской провинции Хост живет долгожитель по имени Акель Назир, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, сообщает новостной портал Tolo news. Его семья добивается подтверждения возраста официальными документами.

Мужчина может оказаться самым старым человеком в мире.

Назир рассказал Tolo news, что он хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана (1919–1929) и празднование первого Дня независимости Афганистана от Великобритании (19 августа 1919 года). По его словам, тогда ему было чуть более 30 лет.

«Я был во дворце с королем Амануллой Ханом. <...> Все были счастливы и благодарили короля Амануллу Хана за то, что он прогнал британцев», — сказал Назир.

Семья мужчины насчитывает более 100 человек. У его внуков, одному из которых 50 лет, уже также есть свои внуки.

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Проверкой и подтверждением возраста Назира займется специальная техническая группа, заявил пресс-секретарь губернатора Хоста Мустагфар Гурбаз. Если возраст подтвердят, мужчина получит специальную медицинскую помощь, также власти предпримут усилия, чтобы зарегистрировать его имя в мировых книгах рекордов.

Сейчас старейшей из всех когда-либо живших людей считают француженку Жанну Кальман. Она умерла в 1997 году, прожив 122 года и 164 дня.

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