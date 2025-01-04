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Умерла 116-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире

Томико Итоока
Томико Итоока (Фото: Ashiya City / EPA / ТАСС)

В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, ранее признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшим из всех живущих в мире людей. Как сообщает агентство Kyodo News, родившаяся 23 мая 1908 года Итоока умерла в доме престарелых города Асия в префектуре Хиого. Причиной смерти женщины назван преклонный возраст.

Томико Итоока была признана старейшей жительницей Земли и самой старой из живущих в мире людей в сентябре 2024 года. В тот момент ей исполнилось 116 лет и 116 дней. До своего 117-го дня рождения женщина не дожила менее полугода.

Старейшей из всех когда-либо живших людей считается француженка Жанна Кальман, дожившая до 122 лет и скончавшаяся в 1997 году. 

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Япония рекорд самый старый человек
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