В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей

В Турции 648 человек обратились в больницы с признаками пищевого отравления после того, как съели шаурму с курицей в одном из заведений района Керфез в провинции Коджаэли. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции.

«В общей сложности 648 человек в Коджаэли были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. 646 пострадавших были выписаны после оказания медицинской помощи, лечение двух пациентов продолжается», — говорится в сообщении администрации.

По данным властей, пострадавшие обратились в больницы с жалобами на тошноту, жар и рвоту. Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были выписаны, однако двое остаются в больнице.

В результате расследования, проведенного местными властями, был взят образец продукции, который не соответствовал требованиям Турецкого пищевого кодекса по микробиологическим стандартам.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, заведение закрыто, а два его владельца арестованы.

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