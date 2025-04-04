В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей
В Турции 648 человек обратились в больницы с признаками пищевого отравления после того, как съели шаурму с курицей в одном из заведений района Керфез в провинции Коджаэли. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции.
«В общей сложности 648 человек в Коджаэли были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. 646 пострадавших были выписаны после оказания медицинской помощи, лечение двух пациентов продолжается», — говорится в сообщении администрации.
По данным властей, пострадавшие обратились в больницы с жалобами на тошноту, жар и рвоту. Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были выписаны, однако двое остаются в больнице.
В результате расследования, проведенного местными властями, был взят образец продукции, который не соответствовал требованиям Турецкого пищевого кодекса по микробиологическим стандартам.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело, заведение закрыто, а два его владельца арестованы.
В октябре 2024 года житель американского штата Колорадо подал иск к сети ресторанов «Макдоналдс» после того, как заболел из-за вспышки кишечной палочки, вызванной употреблением бургеров. Пострадавший Эрик Стелли обвинил «Макдоналдс» в халатности и потребовал компенсацию в размере более $50 тыс. Иск был подан в суд штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира компании.
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