 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей

В Турции 648 человек обратились в больницы с признаками пищевого отравления после того, как съели шаурму с курицей в одном из заведений района Керфез в провинции Коджаэли. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции.

«В общей сложности 648 человек в Коджаэли были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. 646 пострадавших были выписаны после оказания медицинской помощи, лечение двух пациентов продолжается», — говорится в сообщении администрации.

По данным властей, пострадавшие обратились в больницы с жалобами на тошноту, жар и рвоту. Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были выписаны, однако двое остаются в больнице.

В результате расследования, проведенного местными властями, был взят образец продукции, который не соответствовал требованиям Турецкого пищевого кодекса по микробиологическим стандартам.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, заведение закрыто, а два его владельца арестованы.

Более 100 серферов в Австралии отравились «таинственной» пеной
Общество

В октябре 2024 года житель американского штата Колорадо подал иск к сети ресторанов «Макдоналдс» после того, как заболел из-за вспышки кишечной палочки, вызванной употреблением бургеров. Пострадавший Эрик Стелли обвинил «Макдоналдс» в халатности и потребовал компенсацию в размере более $50 тыс. Иск был подан в суд штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира компании.

Читайте РБК в Telegram.

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция массовое отравление шаурма
Материалы по теме
Москвич простил отравившего его пирожками с ртутью знакомого
Общество
В Подмосковье пятеро детей отравились китайскими снеками
Общество
В УрФУ рассказали о проверках после массового отравления в общежитии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Социологи оценили, сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов»Финансы, 08:01
Президент Киргизии приедет на парад в честь 80-летия Победы в МосквеПолитика, 07:57
В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицейОбщество, 07:52
В подмосковном Чехове из-за дрона повреждено остекление домовПолитика, 07:40
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:38
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеровТехнологии и медиа, 07:31
Bloomberg узнал, чего ждут США для дальнейших шагов с РоссиейПолитика, 07:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об уничтожении 107 украинских дронов за ночьПолитика, 07:24
В Калужской области уничтожили семь дроновПолитика, 07:19
Власти обсудят введение биометрии для быстрой езды на электросамокатахТехнологии и медиа, 07:00
WP узнала об увольнении главы Киберкомандования и АНБ СШАПолитика, 06:58
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесыОбщество, 06:40
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областьюПолитика, 06:33
Умер моряк, пострадавший при взрыве на российском судне у Южной КореиОбщество, 06:16