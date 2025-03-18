Более 100 серферов в Австралии отравились «таинственной» пеной

Video

Более 100 серферов отравились «загадочной» пеной с радужными переливами на пляжах Южной Австралии. Пострадавшие жаловались на ухудшение зрения, зуд в глазах, кашель и трудности с дыханием, пишет The Guardian. Пена также могла стать причиной гибели морских коньков-тряпичников, рыб и осьминогов.

Власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс, расположенные в 80 км к югу от Аделаиды, столицы штата Южная Австралия, а также предположили, что пена появилась из-за цветения микроводорослей, вызванного жарой и застоем воды. Проводится расследование.

«Все покрыто очень плотной, густой, желтой пеной, а на пляже у берега довольно много зеленой, слизистой и мерзкой дряни», — рассказал The Guardian местный серфер Энтони Роуленд.

Он же опубликовал фото выброшенных на пляж рыб. «Я сильно хрипел. Это было похоже на то, как если бы вы вдыхали сильнодействующее чистящее средство, если вы чистите кухонную раковину или что-то в этом роде», — сказал он.

Издание отмечает, что Южная Австралия переживает засуху и сильную жару.

В феврале на берег австралийского острова Тасмания выбросились 157 малых косаток. Их спасение усложнили неблагоприятные погодные условия — всего за сутки число живых косаток сократилось с 136 до 90 особей.