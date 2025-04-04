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Умер моряк, пострадавший при взрыве на российском судне у Южной Кореи

Один из моряков, пострадавших от взрыва на российском судне «Кристал Азия» вблизи порта Пусан в Южной Корее, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Приморском крае.

Инцидент произошел 26 марта около 8:00 утра. Во время выхода судна из порта в помещении машинного отделения произошел взрыв. По предварительным данным, это случилось из-за неисправности турбины главного двигателя. Пожар, который начался в помещении машинного отделения, удалось быстро локализовать и потушить силами экипажа. В результате травм, полученных от произошедшего взрыва, пострадало шесть человек.

В связи с происшествием, Государственная инспекция труда начала внеплановую выездную проверку и расследование смертельного несчастного случая. По данным ведомства, судовладельцем является АО «Транс Винд Флот».

Как сообщает портал «Владивосток Онлайн», судно «Кристал Азия» было построено в 1993 году. Длина судна — 135 м, ширина — 20 м. Ранее оно ходило под флагами Либерии, Панамы и Германии.

Моряк погиб на судне в Японском море после взрыва
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

В декабре 2024 года в Австралии два моряка погибли после удара гиком на парусной регате Rolex Sydney Hobart Yacht Race.

Инцидент произошел из-за сложных погодных условий и сильного ветра 30-38 узлов (до 20 м/с). Несмотря на трагические события, организаторы не стали отменять гонку.

Благодаря переносному маяку в ходе гонки был предотвращен еще один несчастный случай — экипаж одной из яхт смог спасти моряка, которого смыло за борт.

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Теги
Южная Корея взрыв корабль моряки смерть
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