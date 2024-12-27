Фото: flyingfishonline.com

Два моряка погибли из-за удара гиком на парусной регате Rolex Sydney Hobart Yacht Race, сообщают организаторы мероприятия и местные правоохранительные органы. Оба несчастных случая не связаны между собой и произошли в ночь на пятницу, 27 декабря. Последний смертельный случай в истории гонки был зафиксирован в 1998 году, когда сильная буря привела к затоплению пяти яхт и гибели шести моряков.

Гик — горизонтальная перекладина, прикрепленная к мачте на небольшой высоте над палубой и обращенная свободным концом к корме судна. Раскачивается в зависимости от направления ветра.

Первый инцидент произошел на яхте Flying Fish Arctos (штат Новый Южный Уэльс), примерно в 30 морских милях к юго-востоку от Уладулы в том же штате. Раскачивающийся гик ударил 55-летнего Роя Куадена, что привело к гибели моряка. Несмотря на попытки членов экипажа его реанимировать, Рой скончался.

Через несколько часов поступило сообщение о втором трагическом инциденте. На борту яхты Bowline (Южная Австралия) 65-летний Ник Смит погиб от удара гиком. Инцидент произошел в 30 морских милях к северо-востоку от Бэйтеманс-Бей, штат Новый Южный Уэльс. Попытки экипажа реанимировать товарища не увенчались успехом и на этот раз.

Обе яхты вернулись в гавани: Flying Fish Arctos — в Джервис-Бей, а Bowline — в Бэйтеманс-Бей.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race — ежегодная гонка на парусных яхтах, проводимая Клубом круизных яхт Австралии с 1945 года. Гонка стала символом летнего спорта в Австралии, встав в один ряд с такими национальными событиями, как Melbourne Cup (скачки) и Australian Open (теннис). Считается одной из самых сложных яхтенных гонок в мире.

По словам Дэвида Джейкобса, вице-коммодора Клуба круизных яхт Австралии, несмотря на трагические события, гонка продолжится.

«Мы не будем отменять гонку», — отметил Джейкобс.

Он добавил, что погодные условия в ночь трагедий были сложными, с сильным ветром 30–38 узлов (до 20 м/с) и волнами высотой до 3 м, что создавало дополнительную опасность для участников.

«Условия гонки были сложными, но экипажи знали об этом и были готовы к подобным ситуациям, они готовились к таким ситуациям», — сказал вице-коммодор.

Как сообщил Джейкобс, в ходе гонки был предотвращен еще один несчастный случай. Экипаж яхты Porco Rosso смог спасти своего члена, Люка Уоткинса, которого смыло за борт в 3:14 ночи. Благодаря переносному маяку его быстро нашли и спасли.