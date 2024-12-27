 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два моряка погибли на гонке Сидней — Хобарт от удара яхтенным гиком

Фото: flyingfishonline.com
Фото: flyingfishonline.com

Два моряка погибли из-за удара гиком на парусной регате Rolex Sydney Hobart Yacht Race, сообщают организаторы мероприятия и местные правоохранительные органы. Оба несчастных случая не связаны между собой и произошли в ночь на пятницу, 27 декабря. Последний смертельный случай в истории гонки был зафиксирован в 1998 году, когда сильная буря привела к затоплению пяти яхт и гибели шести моряков.

Гик — горизонтальная перекладина, прикрепленная к мачте на небольшой высоте над палубой и обращенная свободным концом к корме судна. Раскачивается в зависимости от направления ветра.

Первый инцидент произошел на яхте Flying Fish Arctos (штат Новый Южный Уэльс), примерно в 30 морских милях к юго-востоку от Уладулы в том же штате. Раскачивающийся гик ударил 55-летнего Роя Куадена, что привело к гибели моряка. Несмотря на попытки членов экипажа его реанимировать, Рой скончался.

Против капитана затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian возбудили дело
Общество
Фото:Louiza Vradi / Reuters

Через несколько часов поступило сообщение о втором трагическом инциденте. На борту яхты Bowline (Южная Австралия) 65-летний Ник Смит погиб от удара гиком. Инцидент произошел в 30 морских милях к северо-востоку от Бэйтеманс-Бей, штат Новый Южный Уэльс. Попытки экипажа реанимировать товарища не увенчались успехом и на этот раз.

Обе яхты вернулись в гавани: Flying Fish Arctos — в Джервис-Бей, а Bowline — в Бэйтеманс-Бей.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race — ежегодная гонка на парусных яхтах, проводимая Клубом круизных яхт Австралии с 1945 года. Гонка стала символом летнего спорта в Австралии, встав в один ряд с такими национальными событиями, как Melbourne Cup (скачки) и Australian Open (теннис). Считается одной из самых сложных яхтенных гонок в мире.

По словам Дэвида Джейкобса, вице-коммодора Клуба круизных яхт Австралии, несмотря на трагические события, гонка продолжится.

«Мы не будем отменять гонку», — отметил Джейкобс.

Он добавил, что погодные условия в ночь трагедий были сложными, с сильным ветром 30–38 узлов (до 20 м/с) и волнами высотой до 3 м, что создавало дополнительную опасность для участников.

«Условия гонки были сложными, но экипажи знали об этом и были готовы к подобным ситуациям, они готовились к таким ситуациям», — сказал вице-коммодор.

Как сообщил Джейкобс, в ходе гонки был предотвращен еще один несчастный случай. Экипаж яхты Porco Rosso смог спасти своего члена, Люка Уоткинса, которого смыло за борт в 3:14 ночи. Благодаря переносному маяку его быстро нашли и спасли.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
регата гонка парусный спорт Уэльс
Материалы по теме
Против капитана затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian возбудили дело
Общество
Тела пяти пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты опознали
Общество
Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 19:15
Три жителя Белгородской области получили ранения при атаке дроновПолитика, 19:19
Овечкин провел полноценную тренировку с основой «Вашингтона» после травмыСпорт, 19:17
США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»Политика, 19:16
Т-банк запланировал открыть два филиала в КитаеФинансы, 19:10
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:09
СКА вырвал победу у аутсайдера КХЛ, уступая со счетом 2:4Спорт, 19:03
Доля лекарств отечественного производства вырастет до 90%Отрасли, 19:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Авторская кухня и VR-туры: чем хорош бизнес-зал «Сбера» в ШереметьевоСтиль, 19:00
Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в КитаеПолитика, 18:54
Денис Мантуров рассказал об обеспечении технологического лидерства страныОтрасли, 18:53
Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города РоссииБизнес, 18:50
Топ-10 лучших новостей 2024 года в мире криптовалют. Версия Wu BlockchainКрипто, 18:39
Два моряка погибли на гонке Сидней — Хобарт от удара яхтенным гикомОбщество, 18:39
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 18:39