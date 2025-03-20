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Средний чек заграничных туров россиян за три года вырос на 44%

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

За последние три года средний чек при оплате заграничных туров у российского путешественника вырос на 44% — с 143 тыс. до 206 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами сервиса путешествий OnlineTours (есть у РБК).

Основными для отдыха стали следующие направления:

  • Турция (34% от всех направлений в среднем с 2022 по 2024 год),
  • Россия (29%);
  • Египет (14%);
  • ОАЭ (11%);
  • Таиланд (8%);
  • Шри-Ланка;
  • Куба;
  • Вьетнам.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

За прошедшие три года рост доли покупок путевок на курорты Турции составил 30%, а Египта — 70%.

Внутри России и Абхазии цены заметно выросли: так, в 2022 году стоимость тура составляла 46 тыс. руб., тогда как в 2024-м выросла до 65 тыс. руб.

Самым быстрорастущим направлением стал Китай — если три года назад туры туда были редкостью, то в 2024 году Китай занял 11-е место по популярности среди всех стран, куда россияне летают в отпуск, с долей 1% от всех проданных путевок.

Согласно исследованию, 21% россиян приобретали туры сроком на семь дней, еще 10% россиян покупали туры на шесть дней и 8% россиян — на восемь дней. Эксперты также пришли к выводу, что женщины путешествуют чаще мужчин: 56% против 44%.

В 2024 году 70% туристов предпочли путешествовать вдвоем, что на 4% больше, чем в 2022 году. При этом доля путевок с детьми также выросла: если в 2022 году только 6% поездок совершались с двумя детьми, то в 2024-м таких туров стало уже 8%, а одиночные поездки теряют свою актуальность — их доля снизилась с 28% в 2022 году до 23% в 2024 году.

Эксперты также установили, в 2022 году больше половины россиян (52%) решили провести отпуск внутри страны, тогда как в 2024 году такое решение приняли лишь 15% россиян.

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