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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолетов

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Атаки беспилотников на Москву

Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили работу поздно вечером 3 апреля. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к столице.

Атаке беспилотников подвергся и Липецк, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

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Внуково аэропорты Росавиация беспилотники
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