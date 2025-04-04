Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолетов
Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили работу поздно вечером 3 апреля. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к столице.
Атаке беспилотников подвергся и Липецк, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
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