Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолетов

Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили работу поздно вечером 3 апреля. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к столице.

Атаке беспилотников подвергся и Липецк, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.