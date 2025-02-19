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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО над Киевом

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Военная операция на Украине

Над Киевом работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В столице шумно. Работают силы ПВО», — написал он в своем телеграм-канале. Кличко призвал местных жителей проследовать в укрытие.

В регионе объявлена воздушная тревога, сообщила ранее Киевская военная администрация. 

Примерно в 23:00 мск «Суспiльне» и «Страна.ua» написали о взрыве в Одессе.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью 19 февраля в Киеве прогремели взрывы. Глава города сообщал о работе средств ПВО и воздушной тревоге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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