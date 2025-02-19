Кличко сообщил о работе ПВО над Киевом

Над Киевом работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В столице шумно. Работают силы ПВО», — написал он в своем телеграм-канале. Кличко призвал местных жителей проследовать в укрытие.

В регионе объявлена воздушная тревога, сообщила ранее Киевская военная администрация.

Примерно в 23:00 мск «Суспiльне» и «Страна.ua» написали о взрыве в Одессе.

Ночью 19 февраля в Киеве прогремели взрывы. Глава города сообщал о работе средств ПВО и воздушной тревоге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.