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В Подмосковье на искавшего оленьи рога мужчину напал медведь

Фото: Константин Михайлов / Global Look Press
Фото: Константин Михайлов / Global Look Press

В лесу на границе Московской и Смоленской областей на мужчину напал медведь, пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Сегодня в г.о. Шаховская на мужчину напал медведь, <...> удалось найти мужчину и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавший находится в реанимации в больнице в Красногорске. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое, его готовят к операции.

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Фото:Ralf Kistowski / Imago / Gloabal Look Press

По данным газеты «Московский комсомолец», мужчина пошел в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов, когда на него напал медведь. В какой-то момент хищник отпустил жертву и ушел, а мужчина смог позвонить родным.

Об этом также пишут телеграм-каналы «112» и Baza. Инцидент произошел в нескольких километрах от деревни Соколово в Шаховском городском округе, медведь нанес мужчине рваные раны головы, груди и сломал плечо.

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Московская область Медведь нападение Смоленская область
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