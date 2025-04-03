Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Инна Свидерская (Фото: Институт культурных программ)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью руководителя Института Петра Великого Инны Свидерской, сообщила пресс-службы главы города в телеграм-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, коллегам <...> светлая ей память», — говорится в сообщении.

Беглов назвал Свидерскую ярким и разносторонним человеком, а также талантливым организатором. Губернатор добавил, что «при ее активном участии ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы», которые объединяли историков не только России, но и многих других стран.

Институт Петра Великого — научно-просветительская организация, которая была основана 19 февраля 1899 года. Она занимается изучением и популяризацией наследия Петра Великого. В частности, разрабатывает научно-просветительские программы, направленные на изучение и пропаганду петровского наследия. Организация проводит ежегодные петровские конгрессы, выставки, семинары и научно-популярные издания.

Инна Свидерская ушла из жизни накануне, 2 апреля, после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба института, в котором она работала.

Кроме руководства институтом, она также занимала должность заместителя директора Института культурных программ Петербурга и возглавляла ассоциацию «Путь Петра Великого». Ранее Свидерская работала учителем английского в одной из школ города.