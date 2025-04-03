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Общество ,  
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В Москве таксист потребовал за поездку от аэропорта ₽19 тыс.

Фото: Артем Житенев / РИА Новости
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В Москве уроженка Бурятии, ищущая своего пропавшего сына, получила счет за такси в размере 19 тыс. руб., сообщает пресс-служба полпредставительства республики в столице. Женщину сопровождала волонтер.

«От аэропорта Домодедово до нашей гостиницы на проспекте Мира цена поездки женщин составила без малого 19 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

После звонка в полицию, по данным полпредства, таксист снизил цену до 5 тыс. руб. «К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — заявили в представительстве.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РБК, что им такая информация не поступала.

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Фото:Олег Елков / Shutterstock

В ноябре 2019 года в Москве произошел похожий случай. Тогда супружеская пара, опаздывающая на самолет, взяла такси в аэропорт. По прибытии на место назначения водитель такси сообщил пассажирам, что по счетчику за поездку нужно заплатить 13 тыс. руб.

Женщина заявила, что это слишком дорого, но таксист в ответ сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси, пока они не заплатят. Супруг заявительницы предпочел оплатить поездку, так как они опаздывали в аэропорт. Он расплатился через терминал с помощью карты, с которой списалось 14 тыс. руб. По факту произошедшего полиция тогда проводила проверку.

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