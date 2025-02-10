 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

В Санкт-Петербурге таксист спас от мошенников пенсионерку, которая села в его машину с намерением отправиться в отделение банка на Бухарестской улице, как того хотел незнакомец, разговаривавший с женщиной по телефону, сообщило издание «78.ru».

Водитель Акмал Абдуллаев рассказал телеканалу, что обратил внимание на бледное лицо пассажирки. К тому же такси ей вызвал не родственник, а незнакомец. Заказ был сделан только в одну сторону, что привлекло внимание шофера.

Абдуллаев отметил, что у пассажирки постоянно звонил телефон, по которому кто-то диктовал пожилой женщине, что нужно делать.

Водитель припомнил случай со своим коллегой, который в подобной ситуации отвез пожилого мужчину в отделение полиции, а не в банк.

Поэтому Абдуллаев решил не везти женщину дальше, а предложил ей позвонить родным и не отвечать на поступающие звонки. Вскоре во дворе дома, к которому была подана машина, шофер увидел мужчину и объяснил ситуацию. Вместе они дождались председателя ТСЖ, которая знала родственников пожилой женщины.

Россиян предупредили об активизации мошенников перед Днем влюбленных
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

РБК сделал запрос в пресс-службу «Яндекс Такси», однако в компании заявили, что воздержатся от комментария и что сам водитель «не готов общаться с журналистами».

В январе этого года в Карелии начали расследовать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД, в полицию обратился 89-летний житель Петрозаводска. Сумма ущерба составила 2,9 млн руб.

Пенсионер признался, что его и ранее обманывали мошенники. На этот раз позвонивший незнакомец представился сотрудником Росфинмониторинга. Якобы он работает с жертвами злоумышленников, чтобы защитить их от повторных посягательств. Звонивший убедил пожилого мужчину в том, что собирается «проводить мероприятия по переводу средств обманутых людей в защищенный банк».

В итоге пенсионер обналичил денежные средства и стал перечислять их под руководством звонившего. Сумма переводов фиксированная, каждый раз пострадавший переводил по 300 тыс. руб. Инструкции мошенника 89-летний мужчина выполнял с середины декабря до конца января.

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
мошенники Санкт-Петербург спасение таксист пенсионерка новости
Материалы по теме
В Италии мошенники украли деньги с помощью ИИ с голосом министра
Общество
В МВД предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»
Общество
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 18:04
Трамп поручил уволить «левых идеологов» из военных академий СШАПолитика, 19:09
В парке «Сокольники» сгорело кафе-грильОбщество, 19:05
В Петербурге таксист спас пенсионерку от телефонных мошенниковОбщество, 19:01
Альфа-банк получил международную премию за достижения в бизнесе и финтехеПресс-релиз, 19:00
Менеджмент «Норникеля» выступил против выплаты дивидендов за 2024 годИнвестиции, 18:56
В Китае начали набирать команду для «планетарной обороны» от астероидовПолитика, 18:54
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 18:48
Трамп перепостил слова Путина о Европе «у ног хозяина»Политика, 18:45
Картаполов пообещал «ощутимое» повышение штрафов для военнообязанныхОбщество, 18:41
Reuters узнал о срезе помощи Киеву на расследование военных преступленийПолитика, 18:22
На форуме в Москве обсудили поддержку гостиничной отрасли РоссииОтрасли, 18:22
Американская горнолыжница не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСРСпорт, 18:19
Трамп заявил, что палестинцы не смогут вернуться в ГазуПолитика, 18:16