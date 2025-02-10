В Петербурге таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

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В Санкт-Петербурге таксист спас от мошенников пенсионерку, которая села в его машину с намерением отправиться в отделение банка на Бухарестской улице, как того хотел незнакомец, разговаривавший с женщиной по телефону, сообщило издание «78.ru».

Водитель Акмал Абдуллаев рассказал телеканалу, что обратил внимание на бледное лицо пассажирки. К тому же такси ей вызвал не родственник, а незнакомец. Заказ был сделан только в одну сторону, что привлекло внимание шофера.

Абдуллаев отметил, что у пассажирки постоянно звонил телефон, по которому кто-то диктовал пожилой женщине, что нужно делать.

Водитель припомнил случай со своим коллегой, который в подобной ситуации отвез пожилого мужчину в отделение полиции, а не в банк.

Поэтому Абдуллаев решил не везти женщину дальше, а предложил ей позвонить родным и не отвечать на поступающие звонки. Вскоре во дворе дома, к которому была подана машина, шофер увидел мужчину и объяснил ситуацию. Вместе они дождались председателя ТСЖ, которая знала родственников пожилой женщины.

РБК сделал запрос в пресс-службу «Яндекс Такси», однако в компании заявили, что воздержатся от комментария и что сам водитель «не готов общаться с журналистами».

В январе этого года в Карелии начали расследовать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД, в полицию обратился 89-летний житель Петрозаводска. Сумма ущерба составила 2,9 млн руб.

Пенсионер признался, что его и ранее обманывали мошенники. На этот раз позвонивший незнакомец представился сотрудником Росфинмониторинга. Якобы он работает с жертвами злоумышленников, чтобы защитить их от повторных посягательств. Звонивший убедил пожилого мужчину в том, что собирается «проводить мероприятия по переводу средств обманутых людей в защищенный банк».

В итоге пенсионер обналичил денежные средства и стал перечислять их под руководством звонившего. Сумма переводов фиксированная, каждый раз пострадавший переводил по 300 тыс. руб. Инструкции мошенника 89-летний мужчина выполнял с середины декабря до конца января.