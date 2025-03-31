В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за густого тумана

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Из-за густого тумана в районе аэропорта Сочи пришлось задержать ряд рейсов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, «ушли» на запасные аэродромы. Соответственно, задерживаются рейсы на вылет», — написал он в своем телеграм-канале в 20:30 мск.

Позднее Кореняко сообщил, что с 19:50 мск в связи с временным улучшением погоды аэропорт Сочи принял пять рейсов — из Пхукета, Стамбула, Нижнего Новгорода, Еревана и Ижевска.

В середине января петербургский аэропорт Пулково также временно закрывали на прием и отправку рейсов из-за сильного снега.

Во время действия ограничений на полеты 33 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы. Ограничения сняли спустя пять часов.