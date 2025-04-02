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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прозвучали 15 взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале о пожаре в Холодногорском районе.

В Харькове и Киевской области прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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