В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прозвучали 15 взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале о пожаре в Холодногорском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.