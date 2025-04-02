В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали 15 взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале о пожаре в Холодногорском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Франция сменила посла в России
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
В стрелковом клубе погиб депутат
Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника
Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов