На Филиппинах во время сражения с повстанцами пропал истребитель

Истребитель FA-50 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Пропал истребитель FA-50 ВВС Филиппин с двумя пилотами на борту во время ночного боевого вылета в зоне антиповстанческой операции против коммунистических партизан в одной из южных провинций страны, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на филиппинского военного чиновника.

Внутренний конфликт на Филиппинах идет между центральным правительством страны и вооруженными группами мусульманских сепаратистов. Бои в основном идут в отдаленных частях островов центральной части Минданао, в особенности на островах Басилан и Холо. Три основные группы повстанцев составляют мусульманские сепаратисты — Национально-освободительный фронт моро (НОФМ), Исламский освободительный фронт моро (ИОФМ) и «Абу Сайяф». ИОФМ и «Абу Сайяф» являются отколовшимися фракциями от НОФМ. Коммунистическое повстанческое движение возглавляет Коммунистическая партия Филиппин (КПФ), ее военное крыло — Новая народная армия.

Истребитель потерял связь во время тактической операции с другими государственными самолетами прежде, чем достиг района цели. В ВВС Филиппин уточнили, что другие самолеты благополучно вернулись на авиабазу в центральной провинции Себу.

Будут ли сняты с вооружения остальные самолеты FA-50, пока неясно.

В 2015 году власти Филиппин закупили 12 многоцелевых истребителей FA-50 у южнокорейской компании Korea Aerospace Industries Ltd за $331 млн. Эта сделка стала крупнейшей в рамках программы военной модернизации.

Помимо операций по борьбе с повстанцами, истребители использовались в различных мероприятиях, от крупных национальных церемоний до патрулирования спорного Южно-Китайского моря, уточнило агентство.