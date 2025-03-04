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Политика ,  
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На Филиппинах во время сражения с повстанцами пропал истребитель

Истребитель FA-50
Истребитель FA-50 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Пропал истребитель FA-50 ВВС Филиппин с двумя пилотами на борту во время ночного боевого вылета в зоне антиповстанческой операции против коммунистических партизан в одной из южных провинций страны, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на филиппинского военного чиновника.

Внутренний конфликт на Филиппинах идет между центральным правительством страны и вооруженными группами мусульманских сепаратистов. Бои в основном идут в отдаленных частях островов центральной части Минданао, в особенности на островах Басилан и Холо.

Три основные группы повстанцев составляют мусульманские сепаратисты — Национально-освободительный фронт моро (НОФМ), Исламский освободительный фронт моро (ИОФМ) и «Абу Сайяф». ИОФМ и «Абу Сайяф» являются отколовшимися фракциями от НОФМ.

Коммунистическое повстанческое движение возглавляет Коммунистическая партия Филиппин (КПФ), ее военное крыло — Новая народная армия.

Истребитель потерял связь во время тактической операции с другими государственными самолетами прежде, чем достиг района цели. В ВВС Филиппин уточнили, что другие самолеты благополучно вернулись на авиабазу в центральной провинции Себу.

Будут ли сняты с вооружения остальные самолеты FA-50, пока неясно.

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Фото:Global Look Press

В 2015 году власти Филиппин закупили 12 многоцелевых истребителей FA-50 у южнокорейской компании Korea Aerospace Industries Ltd за $331 млн. Эта сделка стала крупнейшей в рамках программы военной модернизации.

Помимо операций по борьбе с повстанцами, истребители использовались в различных мероприятиях, от крупных национальных церемоний до патрулирования спорного Южно-Китайского моря, уточнило агентство.

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Теги
Филиппины истребитель пропажа
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