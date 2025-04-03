Всероссийское совещание по вопросам бойцов спецоперации пройдет в июне
Всероссийское совещание по вопросам, касающимся поддержки участников специальной военной операции, пройдет в конце июня, заявил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей Игорь Бабушкин.
«В конце июня выйти на всероссийское совещание <...>, чтобы отработать на нем наиболее сложные и дискуссионные на сегодняшний день вопросы», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что участники встречи примут решения, а затем представят их на президиуме Госсовета. Они станут основой для принятия последующих решений на законодательном и правительственном уровнях.
Поручение о создании комиссии по поддержке ветеранов спецоперации 10 марта дал президент Владимир Путин. Тогда же он назначил Бабушкина председателем комиссии.
Целью структуры является консолидация «усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», в число которых также включены участники боев в ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года.
Как уточнил позднее Бабушкин, работа будет вестись по трем направлениям: социализация и жизнеустройство ветеранов, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также модернизация законодательства и межведомственное взаимодействие.
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