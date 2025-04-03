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Военная операция на Украине ,  
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Всероссийское совещание по вопросам бойцов спецоперации пройдет в июне

Бабушкин: Всероссийское совещание по вопросам бойцов спецоперации пройдет в июне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Всероссийское совещание по вопросам, касающимся поддержки участников специальной военной операции, пройдет в конце июня, заявил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей Игорь Бабушкин.

«В конце июня выйти на всероссийское совещание <...>, чтобы отработать на нем наиболее сложные и дискуссионные на сегодняшний день вопросы», — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что участники встречи примут решения, а затем представят их на президиуме Госсовета. Они станут основой для принятия последующих решений на законодательном и правительственном уровнях.

Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операции
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Фото:Александра Погиба / news.ru / Global Look Press

Поручение о создании комиссии по поддержке ветеранов спецоперации 10 марта дал президент Владимир Путин. Тогда же он назначил Бабушкина председателем комиссии.

Целью структуры является консолидация «усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», в число которых также включены участники боев в ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года.

Как уточнил позднее Бабушкин, работа будет вестись по трем направлениям: социализация и жизнеустройство ветеранов, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также модернизация законодательства и межведомственное взаимодействие.

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Теги
Игорь Бабушкин Госсовет Военная операция на Украине ветераны поддержка
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