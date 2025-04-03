Вильфанд спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве на неделю
В выходные в столичном регионе сформируется небольшой снежный покров, который сохранится в течение всей следующей недели. Об этом рассказал агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Снегопад ожидается в воскресенье, 6 апреля. «На следующей неделе прогнозируются отрицательные ночные температуры, а днем совсем небольшой плюс, поэтому временный снежный покров сохранится. Осадки совсем небольшие будут, сугробов точно не будет», — добавил синоптик.
Он уточнил, что 7–13 апреля ночные температуры в Москве будут достигать -6°C, а дневные не превысят +4°C.
Высота снежного покрова к утру понедельника составит около 3–5 см, уточняется на сайте Гидрометцентра. «Понижение температуры на 8–10 градусов будет сопровождаться усилением ветра. Дождь, который начнется в субботу, перейдет в мокрый снег. За день субботы и ночь понедельника прогнозируется выпадение 5–7 мм осадков», — говорится в сообщении.
Изменение погоды связано с действием глубокого атлантического циклона, который принесет в центральную и северо-западную части европейской территории России не только холод и осадки, но и ветер. В пятницу, 4 апреля, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности: с 9:00 до 21:00 порывы ветра могут достигать 17 м/с.
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