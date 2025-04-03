Журналистке Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении

Александра Баязитова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Суд во Владимирской области отказал журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам колонии за вымогательство, в условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«В условно-досрочном освобождении отказано», — сказала собеседница агентства. При этом она подчеркнула, что решение суда может быть обжаловано.

Информацию об отказе в УДО ТАСС подтвердила член Совета при президента по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, причина отказа ей неизвестна. В следующий раз журналистка сможет подать ходатайство только через полгода.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы признал Баязитову, медиатехнолога Ольгу Архарову и медиаменеджера Инну Чурилову виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Первая получила пять лет колонии, а Архарова и Чурилова — четыре с половиной и четыре года соответственно. По версии следствия, они требовали 1,2 млн рублей и угрожали опубликовать компромат на Ушакова, связанный с его судимостью по статье о незаконной банковской деятельности. Баязитова свою вину не признала.

Мосгорсуд утвердил приговор 28 августа 2024 года, отклонив апелляцию защиты, несмотря на просьбу заменить реальный срок на домашний арест из-за хронических заболеваний Баязитовой, включая сахарный диабет, и наличие у нее на иждивении пожилой матери.

Прошение о помиловании журналистка подала в октябре того же года. Меркачева тогда отметила, что шансы на помилование высоки, так как нет оснований для отказа. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, дошло ли прошение до президента Владимира Путина.