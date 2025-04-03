Медведев призвал подождать проплывающего мимо «трупа экономики» Евросоюза

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

России не стоит «суетиться» из-за новых пошлин США, следует просто ждать, когда мимо проплывет «труп экономики» Евросоюза, одного из главных торговых партнеров Вашингтона. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Россия и так почти не торгует с Америкой <...>. Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», — написал Медведев.

Торговый оборот России с США и Евросоюзом ограничен из-за санкций, но Россия все равно развивается «приличными темпами». По словам зампреда Совбеза, рост экономики составил около 3% в первом квартале 2025 года.

Последствия пошлин президента США Дональда Трампа будут глобальными, в отношении США могут ввести встречные тарифы. В результате старые торговые цепочки будут разорваны, подчеркнул Медведев.

Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на импорт «для друзей и для врагов». Для разных стран пошлины составили от 10 до 50%. В представленной Трампом таблице оказались, например, Китай, Евросоюз, Индия, Вьетнам, Казахстан, Украина. России в списке не было.