Задержан зарезавший мужчину в храме в центре Москвы

Фото: СК России по г. Москве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в «здании, расположенном на Новослободской улице», следователи скоро приступят к его допросу, сообщили в столичном управлении СК России.

Убийство произошло на территории храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в центре Москвы, сообщало ранее «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, преступление было совершено на почве «личных неприязненных отношений».

Накануне задержанный пришел в храм на Новослободской улице и напал на своего знакомого. Он несколько раз ударил мужчину ножом, а потом скрылся.

Сотрудники храма нашли тело ночью в подсобке и вызвали полицию, уточняет «РИА Новости». Подозреваемого задержали той же ночью.