Задержан зарезавший мужчину в храме в центре Москвы
В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в «здании, расположенном на Новослободской улице», следователи скоро приступят к его допросу, сообщили в столичном управлении СК России.
Убийство произошло на территории храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в центре Москвы, сообщало ранее «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, преступление было совершено на почве «личных неприязненных отношений».
Накануне задержанный пришел в храм на Новослободской улице и напал на своего знакомого. Он несколько раз ударил мужчину ножом, а потом скрылся.
Сотрудники храма нашли тело ночью в подсобке и вызвали полицию, уточняет «РИА Новости». Подозреваемого задержали той же ночью.
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