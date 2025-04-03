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В Пензе дым от пожара на складе накрыл окрестности

В Пензе дым от пожара на складе накрыл окрестности
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В Пензе загорелось производственно-складское здание площадью 900 кв. м. Его тушат 58 пожарных и 17 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание случилось на улице Аустрина. Пламя охватило складское помещение. По предварительной информации, пострадавших нет.

Окрестности склада заволокло дымом, передает местное издание 1PNZ.ru. Столб дыма от пожара был виден из разных районов города. Как сообщает «ПензаИнформ», часть улицы Аустрина перекрыли.

Годом ранее в Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами. Загорелась кровля металлического ангара площадью 1,5 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 35 специалистов и 11 единиц техники.

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