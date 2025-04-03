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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о предпочтении продолжать усилия с США по Украине

Песков: Россия намерена продолжать совместные с США усилия по миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Россия намерена продолжать совместные с США усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Bloomberg.

«[Россия] предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску путей урегулирования <...> все предпочли бы не ссориться, а разговаривать — и не только разговаривать, но и быть услышанными, что мы и имеем с нынешней американской администрацией», — сказал он.

Песков заявил об открытости Путина к переговорам о мире
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам о мире на Украине и готов искать пути урегулирования конфликта «политико-дипломатическими методами».

Однако, как подчеркнул тогда Песков, Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».

После телефонного разговора Путина и американского президента Дональда Трампа 18 марта Россия согласилась на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал предложение.

По данным Кремля, мораторий начал действовать в тот же день. Российская сторона за время действия моратория несколько раз обвиняла Украину в нарушении соглашения о прекращении атак на энергообъекты.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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