Кремль заявил о предпочтении продолжать усилия с США по Украине
Россия намерена продолжать совместные с США усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Bloomberg.
«[Россия] предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску путей урегулирования <...> все предпочли бы не ссориться, а разговаривать — и не только разговаривать, но и быть услышанными, что мы и имеем с нынешней американской администрацией», — сказал он.
Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам о мире на Украине и готов искать пути урегулирования конфликта «политико-дипломатическими методами».
Однако, как подчеркнул тогда Песков, Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».
После телефонного разговора Путина и американского президента Дональда Трампа 18 марта Россия согласилась на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал предложение.
По данным Кремля, мораторий начал действовать в тот же день. Российская сторона за время действия моратория несколько раз обвиняла Украину в нарушении соглашения о прекращении атак на энергообъекты.
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