 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рютте заявил, что помощь Украине позволит ей бороться как можно дольше

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Запад предоставляет Украине помощь, чтобы быть уверенным, что она сможет воевать, пока военные действия продолжаются, заявил генеральный секретарь ООН Марк Рютте. Его речь опубликована на сайте Госдепа США.

«За последние несколько месяцев союзники НАТО выделили Украине более 20 миллиардов долларов на поддержку, чтобы убедиться, что они смогут сражаться до тех пор, пока борьба продолжается», — сказал он.

В Литве заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе помощи Украине
Политика
Фото:Reuters

Ранее, 1 апреля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что ФРГ выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно. В этом году Киев получит €3 млрд.

Россия осуждает любую помощь Украины и считает, что это лишь затягивает конфликт, а не приближает его завершение.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина Марк Рютте США НАТО поддержка
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
В Литве заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе помощи Украине
Политика
Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи
Политика
Зеленский отказался признавать долг за военную помощь от США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
Захарова оценила призыв Финляндии нормализовать отношения с РоссиейПолитика, 16:47
СК заподозрил нарушение правил безопасности на судозаводе в КарелииОбщество, 16:45
В Мурманской области арестовали главу ЗАТООбщество, 16:41
«Икс 2». Сколько стоят попавшие под налог на роскошь «китайцы» в КНРАвто, 16:33
Рютте заявил, что помощь Украине позволит ей бороться как можно дольшеПолитика, 16:32
Через цены на сырье: как пошлины США отразятся на рублевых активахИнвестиции, 16:17
Глава УЕФА ответил на вопрос о допуске РоссииСпорт, 16:16
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
Таиланд с 1 мая введет обязательные онлайн-анкеты для туристовПолитика, 16:06
Тела погибших в болоте в Литве американских военных отправили в СШАПолитика, 15:58
Цена нефти Brent рухнула ниже $70 на фоне решения ОПЕК+ и тарифов ТрампаИнвестиции, 15:54
Инстасамка купила медиафутбольный клубСпорт, 15:54
Минобороны призвало исключить бесконтрольную работу военкоров в зоне боевПолитика, 15:54
В порту Новороссийска поселился прибывший тайком из Стамбула котОбщество, 15:51