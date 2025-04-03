Рютте заявил, что помощь Украине позволит ей бороться как можно дольше

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Запад предоставляет Украине помощь, чтобы быть уверенным, что она сможет воевать, пока военные действия продолжаются, заявил генеральный секретарь ООН Марк Рютте. Его речь опубликована на сайте Госдепа США.

«За последние несколько месяцев союзники НАТО выделили Украине более 20 миллиардов долларов на поддержку, чтобы убедиться, что они смогут сражаться до тех пор, пока борьба продолжается», — сказал он.

Ранее, 1 апреля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что ФРГ выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно. В этом году Киев получит €3 млрд.

Россия осуждает любую помощь Украины и считает, что это лишь затягивает конфликт, а не приближает его завершение.