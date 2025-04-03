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В порту Новороссийска поселился прибывший тайком из Стамбула кот

Бурак
Бурак (Фото: tgfesco / VK)

В российский порт в Новороссийске тайком из Стамбула прибыл кот, сообщила пресс-служба транспортно-логистической компании FESCO, на судне которого 12 марта приплыло животное.

«Во время рейса из Стамбула в Новороссийск наши моряки обнаружили мяуканье, доносящееся из контейнера <...>, спасение произошло только в порту Новороссийска», — говорится в сообщении. Моряки назвали кота Бурак.

Согласно таможенным правилам, кота могут депортировать обратно в Турцию, уточнила тогда пресс-служба компании.

Однако, как рассказал 3 апреля источник «РИА Новости», животное спустя четыре недели после прибытия все еще живет в порту Новороссийска. Ему обустроили лежанку, когтеточку, а также поставили просторную клетку.

Кот находится в России без документов, поэтому не может ни покинуть таможенную зону, ни вернуться обратно в Турцию. Для решения этого вопроса FESCO обратилась в Россельхознадзор.

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