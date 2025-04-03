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Военная операция на Украине ,  
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Военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической отрасли Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по ракетно-космическому предприятию Украины, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным военного ведомства, поражение нанесли авиация, беспилотники и артиллерия.

«Нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — говорится в сообщении.

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Фото:Reuters

После начала специальной военной операции на Украине Минобороны регулярно отчитывается о поражении и об уничтожении техники и живой силы Вооруженных сил Украины.

Так, 31 марта военное ведомство сообщило об уничтожении за сутки 150 украинских дронов, а также пяти управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

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Минобороны Украина промышленность ракетно-космическая отрасль ВС России
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