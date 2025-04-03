ФСБ задержала главу оборонного завода в Ростове по делу о завышении цен
В Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководителя оборонного завода, подозреваемого в завышении цен на заказы, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Следователи установили, что фигурант дела специально включал в стоимость продукции несуществующие расходы.
«Фигурант на протяжении длительного периода времени умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты, что повлекло завышение себестоимости продукции на сумму свыше 12 млн руб.», — говорится в сообщении.
Против мужчины возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа — ст. 201.1 Уголовного кодекса России.
Ранее в декабре 2024 года генерального директора «Ленбытхима» Дениса Михайлова заключили под стражу по делу о хищении более 50 млн руб. По версии следствия, он также завышал цены на сырье и материалы при исполнении госзаказов.
Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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