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Политика ,  
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ФСБ задержала главу оборонного завода в Ростове по делу о завышении цен

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководителя оборонного завода, подозреваемого в завышении цен на заказы, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Следователи установили, что фигурант дела специально включал в стоимость продукции несуществующие расходы.

«Фигурант на протяжении длительного периода времени умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты, что повлекло завышение себестоимости продукции на сумму свыше 12 млн руб.», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа — ст. 201.1 Уголовного кодекса России.

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Ранее в декабре 2024 года генерального директора «Ленбытхима» Дениса Михайлова заключили под стражу по делу о хищении более 50 млн руб. По версии следствия, он также завышал цены на сырье и материалы при исполнении госзаказов.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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ФСБ Ростовская область задержания злоупотребление полномочиями
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