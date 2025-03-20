 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ задержала главу фонда капремонта Челябинской области за ремонт крыши

Фото: пресс-службы УФСБ России по Челябинской области
Фото: пресс-службы УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали гендиректора спецфонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для расследования стал контракт на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома.

По версии следствия, директор фонда и его заместитель вступили в сговор, и провели конкурсные процедуры, связанные с ремонтом крыши, с нарушением законодательства. В результате, договор заключили по завышенной стоимости.

«Предварительный ущерб Фонду от противоправных действий составил свыше 3,4 млн рублей», — уточнили в ФСБ.

ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полиции
Общество
Александр Бережной

Служба передала материалы дела в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело против главы фонда по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, максимальное наказание по которой предусматривает десять лет лишения свободы.

По данным СК Челябинской области, речь идет о доме № 37 по улице Сони Кривой. Директор фонда знал, что крышу дома уже чинили, однако поручил провести аукцион на оказание услуг по ее ремонту, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Этим он создал условия для победы в конкурсе организации, которая уже производила ремонт крыши.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ капитальный ремонт Челябинская область
Материалы по теме
СК направил в суд дело о хищении миллионов у Минобороны
Политика
Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора
Общество
В Тамбове завели дело после хищения ₽186 млн при ремонте концертного зала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Фицо пригрозил заблокировать новые санкции Евросоюза против РоссииПолитика, 12:25
Politico узнал, что ЕС не рассматривает лишение Венгрии права голосаПолитика, 12:21
ФНС требует оплатить налоги контрагента: когда компания не может отказатьPro, 12:20
Стычки с полицией на акции против задержания соперника Эрдогана. ВидеоПолитика, 12:20
Ликсутов анонсировал полное обновление подвижного состава МЦД в 2025 годуГород, 12:20
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка МакронаПолитика, 12:16
Биатлонистка Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате РоссииСпорт, 12:15
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Три крупные пивоваренные компании России сократили производство пиваВино, 12:05
Германское общество внешней политики признали нежелательным в РоссииПолитика, 12:01
Как цифровизация ускоряет проектирование и снижает издержки в стройкеРБК Компании, 12:00
Трамп лишил университет Лиги плюща $175 млн из-за пловчихи-трансгендераСпорт, 11:59
Опыт Китая: как нарастить внутренний туризм11:47
РКН проверит использование иностранной инфраструктуры операторами связиТехнологии и медиа, 11:46
Таможенники нашли в нижнем белье и ручной клади россиянки 79 самоцветовОбщество, 11:43