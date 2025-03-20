ФСБ задержала главу фонда капремонта Челябинской области за ремонт крыши

Фото: пресс-службы УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали гендиректора спецфонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для расследования стал контракт на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома.

По версии следствия, директор фонда и его заместитель вступили в сговор, и провели конкурсные процедуры, связанные с ремонтом крыши, с нарушением законодательства. В результате, договор заключили по завышенной стоимости.

«Предварительный ущерб Фонду от противоправных действий составил свыше 3,4 млн рублей», — уточнили в ФСБ.



Служба передала материалы дела в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело против главы фонда по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, максимальное наказание по которой предусматривает десять лет лишения свободы.

По данным СК Челябинской области, речь идет о доме № 37 по улице Сони Кривой. Директор фонда знал, что крышу дома уже чинили, однако поручил провести аукцион на оказание услуг по ее ремонту, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Этим он создал условия для победы в конкурсе организации, которая уже производила ремонт крыши.