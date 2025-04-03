Шольц отказался представить себе арест Нетаньяху в Германии
Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц не ожидает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован во время визита в Германию, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Об этом немецкий политик заявил во время совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, передает Tagesschau.
«Я не могу себе представить, что будет арест», — сказал Шольц, ответив на вопрос, может ли Нетаньяху после Венгрии посетить и ФРГ без опасения быть задержанным.
3 апреля премьер Израиля прибыл в Будапешт для переговоров со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. При этом Венгрия является членом МУС и обязалась соблюдать ордера суда.
Это его первый визит в Европу с тех пор, как в прошлом ноябре МУС в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности в секторе Газа. Члены уголовного суда должны арестовать его, если Нетаньяху приедет на территорию страны, которая обязалась соблюдать устав МУС.
Орбан назвал решение МУС по премьеру Израиля «абсурдным и позорным». Он заявил, что его страна не будет выполнять постановление МУС.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов