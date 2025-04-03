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Политика ,  
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Шольц отказался представить себе арест Нетаньяху в Германии

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц не ожидает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован во время визита в Германию, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Об этом немецкий политик заявил во время совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, передает Tagesschau.

«Я не могу себе представить, что будет арест», — сказал Шольц, ответив на вопрос, может ли Нетаньяху после Венгрии посетить и ФРГ без опасения быть задержанным.

Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, несмотря на ордер МУС
Политика

3 апреля премьер Израиля прибыл в Будапешт для переговоров со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. При этом Венгрия является членом МУС и обязалась соблюдать ордера суда.

Это его первый визит в Европу с тех пор, как в прошлом ноябре МУС в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности в секторе Газа. Члены уголовного суда должны арестовать его, если Нетаньяху приедет на территорию страны, которая обязалась соблюдать устав МУС.

Орбан назвал решение МУС по премьеру Израиля «абсурдным и позорным». Он заявил, что его страна не будет выполнять постановление МУС.

Шольц отказался представить себе арест Нетаньяху в Германии
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